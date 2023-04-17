«Руди, тебе стоит снова его ударить». Фанат «Денвера» дал совет Гоберу после потасовки с участием Андерсона
Во время первого матча серии «Денвер» – «Миннесота» (109:80, 1-0) на площадке завязалась потасовка, которую спровоцировал игрок гостей Кайл Андерсон.
Андерсон, впоследствии получивший неспортивный фол, в паузе игры после потери «Вулвз» не хотел отдавать мяч, из-за чего сцепился с Кристианом Брауном.
Сразу после эпизода болельщик дал совет центровому Руди Гоберу: «Эй, Руди. Тебе стоит снова его ударить», – прокричал фанат.
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