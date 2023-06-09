Гэри Пэйтон: «Cиэтл» может вернуться в сезоне-2025/26»

Теги Гэри Пэйтон Сиэтл НБА Адам Сильвер Баскетбол

Бывший игрок «Сиэтла» Гэри Пэйтон считает, что возвращение команды в НБА является лишь вопросом времени.

«Адам Сильвер – отличный комиссионер, он знает, о чем говорит. Мы уже заключили новое Коллективное соглашение, теперь нам нужно разобраться с телевизионным договором в следующем году.

Я думаю, что у [«Сиэтла»] есть хорошие шансы вернуться в сезоне-2025/26, а там видно будет. Даже не беспокоюсь об этом. Сиэтл – первый в списке в случае расширения лиги, и так и должно быть», – сказал Пэйтон в разговоре с журналистом SI Лэндоном Бафордом.

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