Гэри Пэйтон: «Европейцы не слушают, что ты им говоришь, они просто играют в баскетбол»
Член Зала славы Гэри Пэйтон рассказал, что отличает европейских баскетболистов от американских, и назвал игроков из Европы, против которых ему сложнее всего было защищаться.
«Дражен Петрович. Он был довольно хорош. Шарунас Марчюленис тоже был очень хорош.
Иностранные игроки отличаются от американцев. Они не слушают, что ты им говоришь. Они просто играют в баскетбол.
Я пытался проникнуть в голову каждого из них, но они никогда не реагировали. Владе Дивац. Никто из них не позволял залезть себе в голову. Особенно мне, потому что они знали меня. Если я пытался залезть им в голову, они отвечали мне еще сильнее», – рассказал Пэйтон.
Гэри Пэйтон-отец и Гэри Пэйтон-сын – чемпионы НБА. Такая наследственность – редкость в лиге
3 комментария