Гэри Пэйтон: «Европейцы не слушают, что ты им говоришь, они просто играют в баскетбол»

Член Зала славы Гэри Пэйтон рассказал, что отличает европейских баскетболистов от американских, и назвал игроков из Европы, против которых ему сложнее всего было защищаться.

« . Он был довольно хорош. тоже был очень хорош.

Иностранные игроки отличаются от американцев. Они не слушают, что ты им говоришь. Они просто играют в баскетбол.

Я пытался проникнуть в голову каждого из них, но они никогда не реагировали. . Никто из них не позволял залезть себе в голову. Особенно мне, потому что они знали меня. Если я пытался залезть им в голову, они отвечали мне еще сильнее», – рассказал Пэйтон.

Гэри Пэйтон-отец и Гэри Пэйтон-сын – чемпионы НБА. Такая наследственность – редкость в лиге