«Если ты не играешь, «Хит» уезжают». Остин Риверс рассказал, как Леброн Джеймс решил судьбу «пузыря»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Майами НБА Юдонис Хаслем Остин Риверс Баскетбол

Защитник «Миннесоты» Остин Риверс рассказал историю, которая демонстрирует авторитет суперзвезды «Лейкерс» Леброн Джеймса в лиге.

«Когда я был в «пузыре», у нас было собрание игроков, на котором мы должны были решить, хотим ли мы продолжать играть или нет. Это произошло после того, как «Бакс» решили не выходить и не играть тот матч. И все такие: «Подождите, подождите, что происходит?»

Мы собрались игроками, почти все высказали свое мнение, но никто не слушал. Все просто ждали, будет играть Леброн или нет. Если не будет, то остальные просто не хотели играть.

Юдонис Хаслем буквально схватил микрофон, встал и сказал: «Эй, большой бро, что делаем? Если ты не играешь, «Хит» уезжают». И он бросает микрофон», — рассказал Риверс.

Леброн намекнул на завершение карьеры. Он это всерьез? А 100 млн зарплаты? А сыграть с сыном? А чем он будет заниматься на пенсии?

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2 комментария

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Flash27
Может Хаслем спрашивал у Одена?
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jjeka
Да ну неужели :D Леброн тогда больше всего был озабочен БЛМ, а важнейшее влияние на лигу тогда оказал Майкл https://www.sports.ru/tribuna/blogs/bankshot/2823535.html
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