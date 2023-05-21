Егор Демин стал чемпионом юношеской Евролиги в составе «Реала»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Реал Егор Демин Баскетбол

Мадридский «Реал» в рекордный четвертый раз победил на юношеском турнире Евролиги Adidas Next Generation Tournament.

В финальном матче испанская команда обыграла сборную Next Generation Select Team со счетом 71:60. Российский разыгрывающий «Реала» Егор Демин отметился 10 очками, 9 подборами и 5 передачами. Его показатель полезности (17 баллов) стал третьим в команде.

«Реал» обошел ЦСКА по количеству титулов в истории юношеской Евролиги и стал единоличным лидером. У юношеской команды ЦСКА три титула.

Наши среди лучших. Егор Демин уже побеждает с «Реалом»

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7 комментариев

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JazZ
Ответ Федерико Сан-Фелипе
А стата за сезон какая у него?
Мин 27:58, Очков 10.9, Процент 2Р 38.2%, Процент 3Р 42.9%, Процент штрафных 63.6%, Подборы 5.5, Передачи 5.0, Перехваты 1.4, Потери 2.4, Блоки 0.8, Коэффициент полезности 14.0
+13
0
+13
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Fazy10
хоть на кого то надежда есть
+10
0
+10
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Russ Ivan
Отлично, Егор, с первым серьёзным титулом! Надеемся, что пробьёшься в первую команду!
+6
0
+6
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Додик Аксель
Хорошие пацанчики есть в обеих командах, которые не затеряются и во взрослых баскетбольных командах. Удачи !
+5
0
+5
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Федерико Сан-Фелипе
Ответ JazZ
Мин 27:58, Очков 10.9, Процент 2Р 38.2%, Процент 3Р 42.9%, Процент штрафных 63.6%, Подборы 5.5, Передачи 5.0, Перехваты 1.4, Потери 2.4, Блоки 0.8, Коэффициент полезности 14.0
Спасибо бро )
+2
0
+2
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malinin
Посмотрел протокол - игровое время Демина составило 39:13. Прилично.
+1
0
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Федерико Сан-Фелипе
А стата за сезон какая у него?
0
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