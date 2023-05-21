Егор Демин стал чемпионом юношеской Евролиги в составе «Реала»
Мадридский «Реал» в рекордный четвертый раз победил на юношеском турнире Евролиги Adidas Next Generation Tournament.
В финальном матче испанская команда обыграла сборную Next Generation Select Team со счетом 71:60. Российский разыгрывающий «Реала» Егор Демин отметился 10 очками, 9 подборами и 5 передачами. Его показатель полезности (17 баллов) стал третьим в команде.
«Реал» обошел ЦСКА по количеству титулов в истории юношеской Евролиги и стал единоличным лидером. У юношеской команды ЦСКА три титула.
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