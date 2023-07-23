Чейз Бьюфорд станет главным тренером «Варезе»
Ожидается, что новым главным тренером итальянского «Варезе» станет Чейз Бьюфорд, чемпион NCAA 2008 года в составе университета Канзас, сообщает La Prealpina.
34-летний специалист сменит Мэтта Брэйса, который несколько дней назад подписал контракт с «Филадельфией».
Бьюфорд родился в Сан-Антонио и приходится сыном генеральному директору «Сперс» Ар Си Бьюфорду. Он также является двукратным чемпионом австралийской лиги с «Сиднеем».
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