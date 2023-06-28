«Милан» подписал Гульельмо Карузо
«Милан» подписал контракт с центровым Гульельмо Карузо (23 года, 208 см).
Соглашение рассчитано до 2027 года.
«Считаем Карузо перспективным игроком и человеком с хорошим характером, с этими качествами он отлично подходит нашей команде. Гильермо может еще сильно прибавить», – сказал генеральный менеджер «Милана» Христос Ставропулос.
В минувшем сезоне в составе «Варезе» Карузо набирал 9,2 очка и 3,8 подбора в среднем за игру, реализуя 67,1% на 2-очковых и 40,6% 3-очковых.
В феврале Гульельмо дебютировал за основную сборную Италии.
Что за тип в рубиновом костюме на драфте НБА? Грэйди Дик – король тиктока: говорит голосом Дональда Дака, изображает школьниц и пляшет как чумовой
Фанаты «Шарлотт» освистали выбор Миллера на драфте. К сожалению, я их понимаю
Комментарии