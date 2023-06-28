«Милан» подписал Гульельмо Карузо

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«Милан» подписал контракт с центровым Гульельмо Карузо (23 года, 208 см).

Соглашение рассчитано до 2027 года.

«Считаем Карузо перспективным игроком и человеком с хорошим характером, с этими качествами он отлично подходит нашей команде. Гильермо может еще сильно прибавить», – сказал генеральный менеджер «Милана» Христос Ставропулос.

В минувшем сезоне в составе «Варезе» Карузо набирал 9,2 очка и 3,8 подбора в среднем за игру, реализуя 67,1% на 2-очковых и 40,6% 3-очковых.

В феврале Гульельмо дебютировал за основную сборную Италии.

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