MVP чемпионата Италии Колби Росс продолжит карьеру в «Будучности»

Теги переходы чемпионат Италии Адриатическая лига Варезе Будучность Колби Росс Баскетбол

MVP чемпионата Италии-2023 разыгрывающий Колби Росс (24 года, 185 см) продолжит карьеру в черногорской «Будучности».

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Росс набирал «Варезе» в среднем 17,5 очка, 7,5 передачи и 4,4 подбора за 30,2 минуты на паркете.

10 уроков, которые я усвоил, наблюдая за Эриком Споэльстрой в плей-офф НБА

Айверсон, Уилкинс, Амаре, а теперь и Кемба – самые крутые американцы НБА в Европе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий