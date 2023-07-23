MVP чемпионата Италии Колби Росс продолжит карьеру в «Будучности»

MVP чемпионата Италии-2023 разыгрывающий (24 года, 185 см) продолжит карьеру в черногорской « ».

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Росс набирал « » в среднем 17,5 очка, 7,5 передачи и 4,4 подбора за 30,2 минуты на паркете.

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