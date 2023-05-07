Чемпионат Италии. «Милан» выиграл у «Динамо Сассари», «Виртус» был сильнее «Варезе» и другие результаты

Теги результаты чемпионат Италии EA7 Эмпорио Армани Милан Виртус Варезе Виктория Либертас Скафати Наполи Рейер Венеция Реджо-Эмилия Бриндизи Динамо Сассари Тренто Брешия Тревизо Триест Дертона Верона Баскетбол

В воскресенье, 7 мая, в рамках заключительного тура регулярного чемпионата Италии прошли 8 матчей.

«Милан» выиграл у «Динамо Сассари», «Виртус» был сильнее «Варезе».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Виктория Либертас – Дертона 82:78 (20:14, 30:21, 13:24, 19:19)
Дата проведения
7 мая, 19.00, «Vitrifrigo Arena»
Онлайн матча
Виктория Либертас
Моретти (14), Читэм (6), Кравич (6), Абдур-Рахман (5), Харалабопулос (5) – старт; Дельфино (17), Дэй (11), Тоте (11), Тамбоне (5), Висконти (2).
Дертона
Макьюра (25), Кристон (19 + 7 подборов), Дом (13 + 11 подборов), Кэйн (7 + 9 подборов), Канди (3) – старт; Фильой (8), Тавернелли (2), Радошевич (1), Северини (0), Николич (0).

Рейер Венеция – Тревизо 107:73 (38:14, 30:18, 18:22, 21:19)
Дата проведения
7 мая, 19.00, «Palasport Taliercio»
Онлайн матча
Рейер Венеция
Грэйнджер (10 + 6 передач), Брамос (10), Тесситори (10), Уиллис (9), Паркс (8) – старт; Списсу (16), Брукс (14), Уотт (14 + 12 подборов), Мокока (9), Килло (7), Де Николао (0), Мораскини (0).
Тревизо
Ироэгбу (17), Бэнкс (15), Фаджан (2), Эллис (2), Янтунен (0) – старт; Дзанелли (17), Скандиуцци (8), Сорокас (8), Юркатамм (4), Веттори (0), Энверниззи (0).

Скафати – Брешия 92:88 (24:24, 27:26, 14:32, 27:6)
Дата проведения
7 мая, 19.00, «PalaMangano»
Онлайн матча
Скафати
Пинкинс (18), Томпсон (18), Ханна (10), Окойе (3), Стоун (0) – старт; Логан (30), Россато (5), Де Лаурентьис (5), Имбро (3).
Брешия
Одиасе (13), Гэбриэл (8), Николич (7), Делла Валле (6), Мосс (0) – старт; Петручелли (18), Копэйн (13), Курно (9), Коббинс (9), Бернс (5), Лакуинтана (0), Акеле (0).

Верона – Наполи 82:88 (16:25, 31:22, 16:13, 19:28)
Дата проведения
7 мая, 19.00, «PalaOlimpia»
Онлайн матча
Верона
Андерсон (18), Лэнгвайн (15 + 13 подборов + 5 потерь), Дэвис (10), Каппеллетти (7), Simon (7) – старт; Бортолани (14), Казарин (6), Сэндерс (3), Пини (2), Удом (0).
Наполи
Уильямс (19), Уимбуш (18), Ульетти (13), Ховард (9), Мишино (4 + 7 передач) – старт; Стюарт (21), Янг (4), Деллосто (0), Дзерини (0).

Бриндизи – Триест 92:70 (26:21, 25:19, 19:13, 22:17)
Дата проведения
7 мая, 19.00, «PalaPentassuglia»
Онлайн матча
Бриндизи
Перкинс (14), Харрисон (12), Бернелл (7), Рийсмаа (6), Масколо (4) – старт; Рид (17), Лэмб (12), Медзанотте (12), Боумэн (4), Байе (4 + 10 подборов), Боцевски (0), Витуччи (0).
Триест
Бартли (28), Левер (14), Руцциер (9 + 6 потерь), Кампогранде (6), Терри (2 + 5 перехватов) – старт; Спенсер (6 + 8 подборов), Стумбрис (3), Босси (2).

EA7 Эмпорио Армани Милан – Динамо Сассари 79:67 (9:18, 23:16, 23:14, 24:19)
Дата проведения
7 мая, 19.00, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча
EA7 Эмпорио Армани Милан
Напьер (19), Шилдс (11), Датоме (0), Мелли (0 + 7 подборов), Хайнс (0) – старт; Фойгтманн (16 + 7 подборов), Бэрон (10 + 5 перехватов), Билига (8), Холл (5), Риччи (5), Бальдассо (3), Тонут (2).
Динамо Сассари
Крушлин (13), Стивенс (13), Бенджюс (10), Доу (7), Джонс (6) – старт; Робинсон (11), Диоп (7), Джентиле (0), Девекки (0), Трейер (0).

Виртус – Варезе 98:82 (23:24, 20:15, 27:22, 28:21)
Дата проведения
7 мая, 19.00, «Virtus Arena»
Онлайн матча
Виртус
Оджелей (12), Мики (12 + 9 подборов), Кординье (9), Шенгелия (7 + 13 подборов), Мэннион (6) – старт; Белинелли (16 + 6 передач), Жете (16 + 8 подборов), Лундберг (9), Абасс (5), Пайола (4 + 6 передач), Камара (2), Faldini (0).
Варезе
Вольдетенсаэ (16), Росс (15 + 9 передач), Карузо (13), Оуэнс (9), Ферреро (7) – старт; Де Николао (16 + 6 передач), Вирджинио (6), Вэй Лунь Чжао (0), N'guessan (0).

Реджо-Эмилия – Тренто 94:70 (29:19, 22:14, 30:16, 13:21)
Дата проведения
7 мая, 19.00, «Palasport Bigi»
Онлайн матча
Реджо-Эмилия
Олисевичюс (16), Хопкинс (15), Чинчарини (13 + 14 передач), Джонс (12), Диуф (9) – старт; Руверс (15 + 8 подборов), Ли (8), Сенглин (3), Страутиньш (3), Чиполла (0), Стефанини (0).
Тренто
Флаккадори (10), Эткинс (7), Конти (5), Локетт (3), Удом (0) – старт; Гражулис (15), Спаньоло (12), Кроуфорд (11), Форрай (4), Ладурнер (3).

Положение команд: Виртус – 23-7, Милан – 23-7, Дертона – 18-12, Динамо Сассари – 17-13, Варезе – 17-13, Венеция – 17-13, Тренто – 15-15, Бриндизи – 15-15, Брешия – 14-16, Виктория Либертас – 14-16, Тревизо – 12-18, Скафати – 12-18, Наполи – 12-18, Триест – 11-19, Реджо-Эмилия – 11-19, Верона – 9-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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