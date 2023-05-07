Чемпионат Италии. «Милан» выиграл у «Динамо Сассари», «Виртус» был сильнее «Варезе» и другие результаты
В воскресенье, 7 мая, в рамках заключительного тура регулярного чемпионата Италии прошли 8 матчей.
«Милан» выиграл у «Динамо Сассари», «Виртус» был сильнее «Варезе».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 мая, 19.00, «Vitrifrigo Arena»
- Виктория Либертас
- Моретти (14), Читэм (6), Кравич (6), Абдур-Рахман (5), Харалабопулос (5) – старт; Дельфино (17), Дэй (11), Тоте (11), Тамбоне (5), Висконти (2).
- Дата проведения
- 7 мая, 19.00, «Palasport Taliercio»
- Рейер Венеция
- Грэйнджер (10 + 6 передач), Брамос (10), Тесситори (10), Уиллис (9), Паркс (8) – старт; Списсу (16), Брукс (14), Уотт (14 + 12 подборов), Мокока (9), Килло (7), Де Николао (0), Мораскини (0).
- Дата проведения
- 7 мая, 19.00, «PalaMangano»
- Скафати
- Пинкинс (18), Томпсон (18), Ханна (10), Окойе (3), Стоун (0) – старт; Логан (30), Россато (5), Де Лаурентьис (5), Имбро (3).
- Брешия
- Одиасе (13), Гэбриэл (8), Николич (7), Делла Валле (6), Мосс (0) – старт; Петручелли (18), Копэйн (13), Курно (9), Коббинс (9), Бернс (5), Лакуинтана (0), Акеле (0).
- Дата проведения
- 7 мая, 19.00, «PalaOlimpia»
- Верона
- Андерсон (18), Лэнгвайн (15 + 13 подборов + 5 потерь), Дэвис (10), Каппеллетти (7), Simon (7) – старт; Бортолани (14), Казарин (6), Сэндерс (3), Пини (2), Удом (0).
- Дата проведения
- 7 мая, 19.00, «PalaPentassuglia»
- Бриндизи
- Перкинс (14), Харрисон (12), Бернелл (7), Рийсмаа (6), Масколо (4) – старт; Рид (17), Лэмб (12), Медзанотте (12), Боумэн (4), Байе (4 + 10 подборов), Боцевски (0), Витуччи (0).
- Дата проведения
- 7 мая, 19.00, «Медиоланум Форум»
- EA7 Эмпорио Армани Милан
- Напьер (19), Шилдс (11), Датоме (0), Мелли (0 + 7 подборов), Хайнс (0) – старт; Фойгтманн (16 + 7 подборов), Бэрон (10 + 5 перехватов), Билига (8), Холл (5), Риччи (5), Бальдассо (3), Тонут (2).
- Дата проведения
- 7 мая, 19.00, «Virtus Arena»
- Виртус
- Оджелей (12), Мики (12 + 9 подборов), Кординье (9), Шенгелия (7 + 13 подборов), Мэннион (6) – старт; Белинелли (16 + 6 передач), Жете (16 + 8 подборов), Лундберг (9), Абасс (5), Пайола (4 + 6 передач), Камара (2), Faldini (0).
- Варезе
- Вольдетенсаэ (16), Росс (15 + 9 передач), Карузо (13), Оуэнс (9), Ферреро (7) – старт; Де Николао (16 + 6 передач), Вирджинио (6), Вэй Лунь Чжао (0), N'guessan (0).
- Дата проведения
- 7 мая, 19.00, «Palasport Bigi»
- Реджо-Эмилия
- Олисевичюс (16), Хопкинс (15), Чинчарини (13 + 14 передач), Джонс (12), Диуф (9) – старт; Руверс (15 + 8 подборов), Ли (8), Сенглин (3), Страутиньш (3), Чиполла (0), Стефанини (0).
Положение команд: Виртус – 23-7, Милан – 23-7, Дертона – 18-12, Динамо Сассари – 17-13, Варезе – 17-13, Венеция – 17-13, Тренто – 15-15, Бриндизи – 15-15, Брешия – 14-16, Виктория Либертас – 14-16, Тревизо – 12-18, Скафати – 12-18, Наполи – 12-18, Триест – 11-19, Реджо-Эмилия – 11-19, Верона – 9-21.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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