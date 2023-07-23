«Маккаби Тель-Авив» официально расстался с Алексом Пойтрессом

« » официально расстался с легким форвардом (29 лет, 206 см). По информации инсайдеров, американец продолжит карьеру в « ».

Пойтресс присоединился к «Маккаби» прошлым летом, подписав контракт по схеме «1+1». Клуб не стал использовать опцию на второй год.

В 16 матчах Евролиги-2022/23 форвард набирал в среднем 7,8 очка и 3,6 подбора.

В прошлом году Пойтресс стал чемпионом Единой лиги ВТБ в составе «Зенита».

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