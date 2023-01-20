Тель-авивский «Маккаби» подписал Сулеймана Браймо
Тель-авивский «Маккаби» подписал контракт с тяжелым форвардом Сулейманом Браймо (33 года, 203 см).
Соглашение рассчитано до конца сезона-22/23.
Браймо призван заменить получившего травму «большого» Алекса Пойтресса, который выбыл на неопределенный срок.
Сулейман начинал сезон в «Тофаше». В матчах чемпионата Турции экс-игрок «Енисея» набирал 8,6 очка, 6,3 подбора, 1,7 передачи и 1,5 перехвата.
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