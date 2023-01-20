Тель-авивский «Маккаби» подписал Сулеймана Браймо

Тель-авивский « » подписал контракт с тяжелым форвардом Сулейманом Браймо (33 года, 203 см).

Соглашение рассчитано до конца сезона-22/23.

Браймо призван заменить получившего травму «большого» , который выбыл на неопределенный срок.

Сулейман начинал сезон в «Тофаше». В матчах чемпионата Турции экс-игрок «Енисея» набирал 8,6 очка, 6,3 подбора, 1,7 передачи и 1,5 перехвата.

163 кг обаяния и уюта – центровой NCAA собирает миллионы просмотров и мечтает стать айтишником

Почему «Гризлис» не выжили в Канаде? Ванкувер клеймили за лютые налоги, погоду и даже отсутствие магазинов