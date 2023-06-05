Алекс Пойтресс покинет «Маккаби»

Форвард « » покинет команду после одного сезона. Он присоединился к тель-авивскому клубу прошлым летом.

Изначально об этом сообщило израильское издание Walla Sports, BasketNews подтвердил слух.

В декабре прошлого года баскетболист перенес операцию по поводу травмы руки, пропустив после этого 23 матча Евролиги.

В 16 матчах -2022/23 он набирал в среднем 7,8 очка и 3,6 подбора.

В прошлом сезоне Пойтресс стал чемпионом Единой лиги ВТБ в составе «Зенита».

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