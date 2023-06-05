Алекс Пойтресс покинет «Маккаби»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Плейтика чемпионат Израиля Алекс Пойтресс Баскетбол

Форвард «Маккаби» Алекс Пойтресс покинет команду после одного сезона. Он присоединился к тель-авивскому клубу прошлым летом.

Изначально об этом сообщило израильское издание Walla Sports, BasketNews подтвердил слух.

В декабре прошлого года баскетболист перенес операцию по поводу травмы руки, пропустив после этого 23 матча Евролиги.

В 16 матчах Евролиги-2022/23 он набирал в среднем 7,8 очка и 3,6 подбора.

В прошлом сезоне Пойтресс стал чемпионом Единой лиги ВТБ в составе «Зенита».

Финал НБА разогревается! «Майами» играет в свой баскетбол, «Денвер» впервые проигрывает в плей-офф дома

«Майами» взял матч финала НБА у «Денвера» в гостях. Выходит, никакой пользы от гор?

Что нужно «Голден Стэйт», чтобы не потратить еще один год прайма Карри впустую. Несколько дилетантских рекомендаций

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arturitto
ЦСКА?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий