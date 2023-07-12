Марк Кьюбан о внутрисезоннном турнире: «Нет ни единого минуса»

Теги Даллас НБА Марк Кьюбан Баскетбол

Владелец «Далласа» Марк Кьюбан признался, что абсолютно доволен новым внутрисезонным турниром, который впервые пройдет во время сезона-2023/24.

«Сначала я был против, но чем больше я узнавал, тем меньше видел недостатков. Нет ни единого минуса.

Мой сын Джейк сказал, что жеребьевка была неудачной для нас, но сам факт того, что дети думают об этом, приводит их в восторг. Это просто матч регулярного чемпионата, если вы его не выиграете, так почему бы и нет?» – сказал Кьюбан.

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3 комментария

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Ivan85
Ответ Zero Zero
Формат турнира отлично подходит для Дончича. Даллас может в одном конкретном матче собраться, показав всю свою атакующую мощь, поскольку не нужно задумываться о затяжной серии, усталости лидеров. Не удивлюсь, если чемпионами мини-турнира станут Мавс или Бостон.
то же самое можно сказать про половину команд лиги
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Zero Zero
Формат турнира отлично подходит для Дончича. Даллас может в одном конкретном матче собраться, показав всю свою атакующую мощь, поскольку не нужно задумываться о затяжной серии, усталости лидеров. Не удивлюсь, если чемпионами мини-турнира станут Мавс или Бостон.
0
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0
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Zero Zero
Ответ Ivan85
то же самое можно сказать про половину команд лиги
Дончич и Кайри хороши в играх на вылет + им нужна психологическая разгрузка после прошлого сезона, доказать, что они ещё что-то могут. Не думаю, что условный Майами или Денвер будут столь мотивированными на такой второстепенный турнир.
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