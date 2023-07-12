Марк Кьюбан о внутрисезоннном турнире: «Нет ни единого минуса»

Владелец « » признался, что абсолютно доволен новым внутрисезонным турниром, который впервые пройдет во время сезона-2023/24.

«Сначала я был против, но чем больше я узнавал, тем меньше видел недостатков. Нет ни единого минуса.

Мой сын Джейк сказал, что жеребьевка была неудачной для нас, но сам факт того, что дети думают об этом, приводит их в восторг. Это просто матч регулярного чемпионата, если вы его не выиграете, так почему бы и нет?» – сказал Кьюбан.

Кто заработал больше всех за карьеру в НБА