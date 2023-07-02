Расселл Уэстбрук останется в «Клипперс» – 7,8 млн за 2 года

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук продолжит карьеру в « ». Как рассказал агент игрока Джефф Шварц ESPN, он подпишет 2-летний контракт на 7,8 млн долларов. Сделка включает опцию игрока на следующий год.

Уэстбрук подписался с «Клипперс» после того, как «Юта» выменяла его у «Лейкерс» и выкупила его соглашение.

В 5 матчах плей-офф Уэстбрук набирал в среднем 23,6 очка, 7,6 подбора и 7,4 передачи при 41% с игры.

Уэстбрук – уроженец Лос-Анджелеса. В прошлом году он получил 47 млн долларов.