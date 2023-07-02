Расселл Уэстбрук останется в «Клипперс» – 7,8 млн за 2 года

Теги Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук продолжит карьеру в «Клипперс». Как рассказал агент игрока Джефф Шварц ESPN, он подпишет 2-летний контракт на 7,8 млн долларов. Сделка включает опцию игрока на следующий год.

Уэстбрук подписался с «Клипперс» после того, как «Юта» выменяла его у «Лейкерс» и выкупила его соглашение.

В 5 матчах плей-офф Уэстбрук набирал в среднем 23,6 очка, 7,6 подбора и 7,4 передачи при 41% с игры.  

Уэстбрук – уроженец Лос-Анджелеса. В прошлом году он получил 47 млн долларов.

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kiper88
Нет, я конечно понимаю, что Расс сдал, его много хейтят, хотя Лак в по он тащил. Но, когда ролевикам Ванвлиту и Бруксу дают 40 и 20, а Вестбруку 4. Тот же Харден, который сейчас не лучше Рассела получает 35. Как-то Вестбрук продешевил. Мертвый Роуз столько же получает
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kolyan#15
Ну это очень дружелюбный контракт
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дэннис Молинарев
Ответ kiper88
Нет, я конечно понимаю, что Расс сдал, его много хейтят, хотя Лак в по он тащил. Но, когда ролевикам Ванвлиту и Бруксу дают 40 и 20, а Вестбруку 4. Тот же Харден, который сейчас не лучше Рассела получает 35. Как-то Вестбрук продешевил. Мертвый Роуз столько же получает
Харден все-же получше
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марсель Объелся
Ответ kiper88
Нет, я конечно понимаю, что Расс сдал, его много хейтят, хотя Лак в по он тащил. Но, когда ролевикам Ванвлиту и Бруксу дают 40 и 20, а Вестбруку 4. Тот же Харден, который сейчас не лучше Рассела получает 35. Как-то Вестбрук продешевил. Мертвый Роуз столько же получает
Расс бы и не получил место в контендере если бы за деньгами гнался. А теперь то после такого жирного предыдущего контракта можно и ужаться
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Фомин
Ответ Марсель Объелся
Расс бы и не получил место в контендере если бы за деньгами гнался. А теперь то после такого жирного предыдущего контракта можно и ужаться
ну так он и ужавшись не получил место в контендере...это же клипперс, о каком контендере вообще можно говорить🤭
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Друг Джордана
Логичный ход. Надеюсь Расти еще выдаст мощи несколько сезонов. Но в то же время ему надо готовиться к трансформации. Готовить свою игру к заключительному этапу карьеры так, чтобы он был лакомым кусочком для команд.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Иванов
Пошла жара!Ждём бороду!!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fieldwolf
Ответ Дмитрий Куркаев
То есть в два раза короче и в два раза дешевле, чем у Джока Лэндейла (кто бы это ни был). Круто, что все (и команды, и сам Расс) наконец-то осознали степень его значимости 😂
В четыре раза дешевле. И это, конечно, полный бред в смысле ценности, которую Расс приносит (я ни разу не его фанат, но надо называть вещи своими именами)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий