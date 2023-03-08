«Милуоки» победил «Орландо» без Адетокумбо и Холидэя

« » в понедельник обыграл в гостевом матче « » со счетом 134:123.

«Бакс» провели встречу без травмированных участников Матча звезд (заболевание, не связанное с COVID-19) и (болевые ощущения в шее).

и Брук Лопес набрали на двоих 50 очков.

Лидер Восточной конференции также обошелся без новобранца Горана Драгича (боли в левом колене) и Уэса Мэттьюза (растяжение икроножной мышцы).

У «Милуоки» 14 побед подряд, но выделяются ли они на фоне остальной НБА?