«Милуоки» победил «Орландо» без Адетокумбо и Холидэя

Теги травмы Милуоки Орландо НБА Горан Драгич Брук Лопес Дрю Холидэй Уэс Мэттьюз Крис Миддлтон Яннис Адетокумбо Баскетбол

«Милуоки» в понедельник обыграл в гостевом матче «Орландо» со счетом 134:123.

«Бакс» провели встречу без травмированных участников Матча звезд Янниса Адетокумбо (заболевание, не связанное с COVID-19) и Дрю Холидэя (болевые ощущения в шее).

Крис Миддлтон и Брук Лопес набрали на двоих 50 очков.

Лидер Восточной конференции также обошелся без новобранца Горана Драгича (боли в левом колене) и Уэса Мэттьюза (растяжение икроножной мышцы).

У «Милуоки» 14 побед подряд, но выделяются ли они на фоне остальной НБА?

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