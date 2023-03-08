«Милуоки» победил «Орландо» без Адетокумбо и Холидэя
«Милуоки» в понедельник обыграл в гостевом матче «Орландо» со счетом 134:123.
«Бакс» провели встречу без травмированных участников Матча звезд Янниса Адетокумбо (заболевание, не связанное с COVID-19) и Дрю Холидэя (болевые ощущения в шее).
Крис Миддлтон и Брук Лопес набрали на двоих 50 очков.
Лидер Восточной конференции также обошелся без новобранца Горана Драгича (боли в левом колене) и Уэса Мэттьюза (растяжение икроножной мышцы).
У «Милуоки» 14 побед подряд, но выделяются ли они на фоне остальной НБА?
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