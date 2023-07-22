«Фенербахче» и Раул Нето договорились о контракте

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«Фенербахче» договорился о подписании контракта с бразильским разыгрывающим Раулом Нето (31 год, 185 см), сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

Последние 8 лет защитник провел в НБА.

Бразилец сменил четыре команды, в сезоне-2022/23 Нето выступал за «Кливленд». В 48 матчах за команду разыгрывающий набирал 3,3 очка и 1,6 передачи за 10,5 минуты на паркете.

Ранее Нето играл за «Юту», «Филадельфию» и «Вашингтон».

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