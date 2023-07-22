«Фенербахче» расторгнет контракт с Ником Калатесом (SDNA)
«Фенербахче» проинформировал разыгрывающего Ника Калатеса (34 года, 198 см) о предстоящем расторжении контракта, пишет греческое издание SDNA.
Калатесу причитается 1,475 млн евро за сезон-2023/24.
Ожидается, что турецкий клуб в скором времени подпишет разыгрывающего Раула Нето, который в прошедшем сезоне выступал за «Кливленд».
34-летний Калатес принял участие в 39 встречах Евролиги-2022/23, набирая в среднем 8 очков, 4,9 передачи и 4 подбора.
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