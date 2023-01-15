Этторе Мессина – о Кембе Уокере: «Они просто увидели слухи в соцсетях и написали статью»

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Главный тренер «Милана» Этторе Мессина отреагировал на слухи о возможном переходе в команду экс-разыгрывающего «Далласа» Кембы Уокера.

Итальянский портал Gazzetta dello Sport недавно сообщил, что клуб ведет успешные переговоры с американским баскетболистом и готов заключить с ним контракт после одобрения медицинского штаба. Вскоре информация была опровергнута другими источниками.

«Такого не было. Мне нечего комментировать. Он отличный игрок, который с прошлого сезона борется с травмами. Спросите у Gazzetta, кто опубликовал эту новость, даже не позвонив нам. Очевидно, они просто увидели слухи в соцсетях и написали статью», – заявил Мессина.

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