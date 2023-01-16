Кемба Уокер хочет получить контракт в НБА и не планирует покидать США (Марк Стейн)
Свободный агент Кемба Уокер рассчитывает в ближайшее время получить контракт от клуба НБА, в планы игрока не входит отъезд из США и выступление в зарубежных чемпионатах.
Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.
Итальянский сайт Gazzetta dello Sport недавно сообщил, что «Милан» ведет успешные переговоры с американским баскетболистом и готов заключить с ним контракт после одобрения медицинского штаба.
В нынешнем сезоне НБА Уокер провел 9 матчей за «Даллас», набирая в среднем 8,0 очка, 1,8 подбора и 2,1 передачи при 42,1% реализации с игры.
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