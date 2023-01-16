Свободный агент рассчитывает в ближайшее время получить контракт от клуба НБА, в планы игрока не входит отъезд из США и выступление в зарубежных чемпионатах.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

Итальянский сайт Gazzetta dello Sport недавно сообщил, что « » ведет успешные переговоры с американским баскетболистом и готов заключить с ним контракт после одобрения медицинского штаба.

В нынешнем сезоне НБА Уокер провел 9 матчей за «Даллас», набирая в среднем 8,0 очка, 1,8 подбора и 2,1 передачи при 42,1% реализации с игры.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению