Кемба Уокер хочет получить контракт в НБА и не планирует покидать США (Марк Стейн)

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Свободный агент Кемба Уокер рассчитывает в ближайшее время получить контракт от клуба НБА, в планы игрока не входит отъезд из США и выступление в зарубежных чемпионатах.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

Итальянский сайт Gazzetta dello Sport недавно сообщил, что «Милан» ведет успешные переговоры с американским баскетболистом и готов заключить с ним контракт после одобрения медицинского штаба.

В нынешнем сезоне НБА Уокер провел 9 матчей за «Даллас», набирая в среднем 8,0 очка, 1,8 подбора и 2,1 передачи при 42,1% реализации с игры.

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