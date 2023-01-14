«Милан» и Кемба Уокер не вели переговоров (Eurohoops)

«Милан» еще не решил, будет ли приглашать разыгрывающего (32 года, 183 см).

По информации обозревателя Eurohoops Ариса Баркаса, итальянский клуб не вел переговоров с американским баскетболистом о потенциальном контракте.

В нынешнем сезоне НБА Уокер провел 9 матчей за « », набирая в среднем 8,0 очка, 1,8 подбора и 2,1 передачи при 42,1% реализации с игры.

« » занимает 17-е место в с результатом 6-13.

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