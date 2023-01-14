«Милан» и Кемба Уокер не вели переговоров (Eurohoops)
«Милан» еще не решил, будет ли приглашать разыгрывающего Кембу Уокера (32 года, 183 см).
По информации обозревателя Eurohoops Ариса Баркаса, итальянский клуб не вел переговоров с американским баскетболистом о потенциальном контракте.
В нынешнем сезоне НБА Уокер провел 9 матчей за «Даллас», набирая в среднем 8,0 очка, 1,8 подбора и 2,1 передачи при 42,1% реализации с игры.
«Милан» занимает 17-е место в Евролиге с результатом 6-13.
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