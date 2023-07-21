Джеймс Харден в соцсети: «Пора выйти из зоны комфорта»

Разыгрывающий «Филадельфии» опубликовал сообщение на своей странице в соцсети на фоне слухов об обмене.

«Слишком долго находился в зоне комфорта. Пора выйти из нее», – написал MVP-2018.

Харден воспользовался опцией на следующий сезон и сразу запросил обмен. Сообщалось, что защитник разорвал отношения с президентом по баскетбольным операциям «Сиксерс» Дэрилом Мори.

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