Джеймс Харден в соцсети: «Пора выйти из зоны комфорта»
Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден опубликовал сообщение на своей странице в соцсети на фоне слухов об обмене.
«Слишком долго находился в зоне комфорта. Пора выйти из нее», – написал MVP-2018.
Харден воспользовался опцией на следующий сезон и сразу запросил обмен. Сообщалось, что защитник разорвал отношения с президентом по баскетбольным операциям «Сиксерс» Дэрилом Мори.
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Норм «вышел из комфорта»