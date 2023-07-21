Джеймс Харден в соцсети: «Пора выйти из зоны комфорта»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден опубликовал сообщение на своей странице в соцсети на фоне слухов об обмене.

«Слишком долго находился в зоне комфорта. Пора выйти из нее», – написал MVP-2018.

Харден воспользовался опцией на следующий сезон и сразу запросил обмен. Сообщалось, что защитник разорвал отношения с президентом по баскетбольным операциям «Сиксерс» Дэрилом Мори.

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12 комментариев

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Ужратый Гусениц
в Детройт значит переходит, так и думал)
+18
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Станислав Шалковский
от мамы съезжать решил?
+8
-1
+7
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Ryan T.
"Автодор" Саратов?
+7
0
+7
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ДИКАНЬ
Ответ Ivan85
из стрипухи вышел?
На мужской сходил))
+3
0
+3
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Pavel Gurin
Не, мужики , он выбирает : Цмоки Минск, вот там нет зоны комфорта
+1
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Ivan85
из стрипухи вышел?
+1
0
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Телохранитель Джеймса Уорти
Ответ Станислав Шалковский
от мамы съезжать решил?
Решил заказать крылышки не с доставкой на дом, а самовывозом.
+2
-1
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AnTikVar
Наконец-то дождались третьего сезона "Зоны комфорта".
П.с. не опоздал ли Борода с отменой стрипух и пережора?
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Максим Макеев
Поехать ногами Джорджа Расса Кавая гайку месить
Норм «вышел из комфорта»
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Артём Альбрехт
Пора выходить из зоны комфорта и воспользовался опцией игрока, чтобы точно бабки на год не терять)
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Расс
Не, он просто в телегу переходит, там теперь тоже сториз есть)))))
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