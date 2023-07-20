Разыгрывающий Джеймс Харден убрал все упоминания «Филадельфии» на своих страницах в соцсетях в Twitter и Instagram*.

Харден удалил подпись «Игрок НБА, выступающий за «Филадельфию 76ерс» и местоположение Филадельфии, Пенсильвания.

Ранее MVP-2018 запросил обмен из команды. Сообщалось, что разыгрывающий разорвал отношения с президентом по баскетбольным операциям и многолетним товарищем Дэрилом Мори.

*Социальная сеть Instagram запрещена в РФ. Компания Meta признана экстремистской организацией на территории Российской Федерации.