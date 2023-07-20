Джеймс Харден убрал все упоминания «Филадельфии» на своих страницах в соцсетях

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

Разыгрывающий Джеймс Харден убрал все упоминания «Филадельфии» на своих страницах в соцсетях в Twitter и Instagram*.

Харден удалил подпись «Игрок НБА, выступающий за «Филадельфию 76ерс» и местоположение Филадельфии, Пенсильвания.

Ранее MVP-2018 запросил обмен из команды. Сообщалось, что разыгрывающий разорвал отношения с президентом по баскетбольным операциям и многолетним товарищем Дэрилом Мори.

*Социальная сеть Instagram запрещена в РФ. Компания Meta признана экстремистской организацией на территории Российской Федерации.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnTikVar
А кто-то еще говорил, что это по-детски, удалять из друзей в вк...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udod
вся обидчевая суть Бороды была в его взгляде на той гифке с Макхэйлом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий