Джеймс Харден намерен явиться в тренировочный лагерь «Филадельфии», если обмен задержится

Разыгрывающий «Филадельфии» запросил обмен из команды.

По информации инсайдера Yahoo! Sports Джейка Фишера, Харден намерен приехать в предсезонный тренировочный лагерь команды: «Вы можете доставить гораздо больше головной боли организации, которую пытаетесь покинуть, если будете сидеть дома, а не появляться на работе».

Ранее Харден убрал все упоминания команды из своих профилей в соцсетях.

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