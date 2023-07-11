Паоло Банкеро: «Моя самая большая мечта с детства — играть за США»

Форвард « » признался, что прошлое его матери, которая выступала за женскую сборную США в 90-х годах, сыграло большую роль в его выборе представлять страну, в которой он родился.

«В подвале, где находилась моя комната, висела фотография сборной США. Я видел ее каждый божий день. Моя самая большая мечта с детства — играть за США.

Когда меня пригласили в сборную Италии, мне было 17 лет. Тогда мне казалось, что я не могу упустить такую возможность, потому что моя семья со стороны отца – итальянцы. Я мало знал о своем итальянском происхождении. Мне показалось, что это идеальный способ узнать больше и стать ближе к моим итальянским корням.

Но ковид лишил меня этой возможности. И это заставляет меня все время думать о том, насколько другой была бы моя жизнь, если бы ковида не было. Мне не удалось сыграть за Италию, я перешел в Дьюк, провел отличный сезон, стал первым номером на драфте, и обстоятельства изменились», – рассказал Банкеро.

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