Паоло Банкеро: «Моя самая большая мечта с детства — играть за США»

Теги Орландо сборная Италии сборная США НБА Паоло Банкеро Баскетбол

Форвард «Орландо» Паоло Банкеро признался, что прошлое его матери, которая выступала за женскую сборную США в 90-х годах, сыграло большую роль в его выборе представлять страну, в которой он родился.

«В подвале, где находилась моя комната, висела фотография сборной США. Я видел ее каждый божий день. Моя самая большая мечта с детства — играть за США.

Когда меня пригласили в сборную Италии, мне было 17 лет. Тогда мне казалось, что я не могу упустить такую возможность, потому что моя семья со стороны отца – итальянцы. Я мало знал о своем итальянском происхождении. Мне показалось, что это идеальный способ узнать больше и стать ближе к моим итальянским корням.

Но ковид лишил меня этой возможности. И это заставляет меня все время думать о том, насколько другой была бы моя жизнь, если бы ковида не было. Мне не удалось сыграть за Италию, я перешел в Дьюк, провел отличный сезон, стал первым номером на драфте, и обстоятельства изменились», – рассказал Банкеро.

Дождались: Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол в форме «Сан-Антонио». Получилось… как-то вяло

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Made-in-Russia
Эх...Лучше бы молчал изначально.
А теперь оставил лишь негативное впечатление о себе после такого поступка.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим flanec
Ответ Made-in-Russia
Эх...Лучше бы молчал изначально. А теперь оставил лишь негативное впечатление о себе после такого поступка.
Точно. Как уж на сковороде вертится.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий