Клемен Препелич ведет переговоры с «Локомотивом-Кубань»

Словенский атакующий защитник (30 лет, 191 см) ведет переговоры с «Локомотивом-Кубань», сообщает журналист Totalbasket Христос Харпидис.

В июне Препелич покинул «Валенсию», за которую провел три сезона. Словенец был лучшим бомбардиром команды в первые два сезона.

В сезоне-2022/23 Препелич провел 52 матча, набирая в среднем 6,7 очка при 25,2% из-за дуги.

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