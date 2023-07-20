Клемен Препелич ведет переговоры с «Локомотивом-Кубань»

Теги возможные переходы Локомотив-Кубань Валенсия Единая лига ВТБ Клемен Препелич Баскетбол

Словенский атакующий защитник Клемен Препелич (30 лет, 191 см) ведет переговоры с «Локомотивом-Кубань», сообщает журналист Totalbasket Христос Харпидис.

В июне Препелич покинул «Валенсию», за которую провел три сезона. Словенец был лучшим бомбардиром команды в первые два сезона.

В сезоне-2022/23 Препелич провел 52 матча, набирая в среднем 6,7 очка при 25,2% из-за дуги.

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1 комментарий

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Великий_Хан
Будет звездой в лиге.
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