Единая лига ВТБ представила подборку лучших игровых моментов Александра Щербенева в сезоне-2022/23

лига ВТБ представила подборку лучших игровых моментов с участием разыгрывающего «Локомотива-Кубань» в сезоне 2022/23.

Защитник набирал в среднем 6,6 очка и 3,8 передачи при 38,2% реализации 3-очковых.

« » дошел до финала, где уступил УНИКСу в пяти встречах.

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