Единая лига ВТБ представила подборку лучших игровых моментов Александра Щербенева в сезоне-2022/23
Единая лига ВТБ представила подборку лучших игровых моментов с участием разыгрывающего «Локомотива-Кубань» Александра Щербенева в сезоне 2022/23.
Защитник набирал в среднем 6,6 очка и 3,8 передачи при 38,2% реализации 3-очковых.
«Локо» дошел до финала, где уступил УНИКСу в пяти встречах.
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