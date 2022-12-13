Эдди Джонсон: «На арене «Пеликанс» используют специальный аппарат, который усиливает звук»

Бывший игрок НБА, ныне комментатор Эдди Джонсон выразил мнение, что на арене «Нового Орлеана» используется специальная техника для увеличения исходящего от болельщиков шума.

«Санз» недавно провели два матча подряд в , потерпев два поражения.

«Зрители тут действительно шумят, но на арене используют специальный аппарат, который усиливает звук. Просто поверьте мне, толпа тут не настолько громкая.

Они шумят, отдадим должное. Но машина тоже используется, и она дает эффект. Говорю это прямо сейчас, потому что смотрю на людей, они не раскрывают ртов, но шум стоит серьезный», – сказал Джонсон во время трансляции.

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