Звездный форвард «Майами» Джимми Батлер посетил Уимблдон, который проходит с 3 по 16 июля в Лондоне.

В сети появилось видео, как баскетболист фотографируется с болельщиками по пути к арене.

Уимблдон — международный теннисный турнир, один из четырех турниров Большого шлема.

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