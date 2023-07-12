Джимми Батлер посетил Уимблдон

Теги Майами Уимблдон НБА видео Джимми Батлер Баскетбол

Звездный форвард «Майами» Джимми Батлер посетил Уимблдон, который проходит с 3 по 16 июля в Лондоне.

В сети появилось видео, как баскетболист фотографируется с болельщиками по пути к арене.

Уимблдон — международный теннисный турнир, один из четырех турниров Большого шлема.

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3 комментария

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maryat
Кофе небось продавал
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Bunyod Turgunov
Прям Уимблдонский турнир? Гена, че ты там куришь?
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Tim Timson
Ответ Bunyod Turgunov
Прям Уимблдонский турнир? Гена, че ты там куришь?
это тайна похлеще тамлиеров тайн)
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