Джимми Батлер и Шакира были замечены в ресторане в Лондоне

Звезда «Майами» и певица «ходят на свидания, но пока не торопят события», пишет US Weekly.

46-летняя Шакира и 33-летний Батлер были замечены в ресторане Novikov Restaurant & Bar в Лондоне на этой неделе.

Источник US Weekly информирует, что их 13-летняя разница в возрасте «нисколько не беспокоит» Шакиру.

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