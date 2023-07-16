Джимми Батлер и Шакира были замечены в ресторане в Лондоне

Теги светская хроника Майами НБА Шакира Джимми Батлер Баскетбол

Звезда «Майами» Джимми Батлер и певица Шакира «ходят на свидания, но пока не торопят события», пишет US Weekly.

46-летняя Шакира и 33-летний Батлер были замечены в ресторане Novikov Restaurant & Bar в Лондоне на этой неделе.

Источник US Weekly информирует, что их 13-летняя разница в возрасте «нисколько не беспокоит» Шакиру.

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1 комментарий

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blooooomka
Были замечены вместе... П.С. на разных фотках (одна с дедом, второй в одиночестве на фоне пузатого нигера)
+3
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+3
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