Пол Пирс: «Считаю Джимми Батлера игроком Зала славы. Он изменит свое мнение о включении»

Теги Пол Пирс Майами НБА Джимми Батлер Зал славы Баскетбол

Чемпион НБА, член Зала славы Пол Пирс считает, что защитник «Майами» Джимми Батлер погорячился, когда сказал, что его не интересует возможное включение в элитный клуб.

Батлер заявил, что не явится на церемонию, если его включат.

«Нельзя проявлять неуважение к Залу славы. Это большая честь. Туда попадает не каждый.

Если бы меня спросили об этом по ходу финала, я бы тоже мог дать подобный ответ. Эмоции, ты уступаешь в решающей серии, 0-3, 1-3. Это можно понять. Когда он успокоится, то изменит свое мнение. Когда Джимми завершит свой путь в баскетболе, он передумает. Мы все меняем свои точки зрения по каким-то вопросам.

Считаю Джимми Батлера игроком Зала славы. Два выхода в финал НБА, его перфомансы в плей-офф», – заявил Пирс.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

Самые крохотные игроки за всю историю НБА

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Смотря сколько мест в этом зале.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Авторитетный игрок "Уорриорз"
Уж если бош туда попал, то Джимми точно попадёт. Да, пока нет гаек, но он дважды лидер команды-финалиста, а это не менее веский довод, чем 3 опция команды
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Djoyin
- А может и не изменит, - сделав вид, что думает, резюмировал Пол Пирс, - но это не точно.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айрат Ситдиков
После окончания карьеры Джимми будет заниматься миллион разных дел и ему будет пофиг на какой-то зал)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mit_Sam
На фото у Джимми костюм-варёнка! Олды вспомнят
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mqh9pzrxgf
Ответ гилберт
Смотря сколько мест в этом зале.
Неограниченно)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan85
Ответ Айрат Ситдиков
После окончания карьеры Джимми будет заниматься миллион разных дел и ему будет пофиг на какой-то зал)
наверняка он будет брюзжать что в зал приходил первым, а уходил последним. не то что нынешняя молодёжь)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айрат Ситдиков
Ответ Ivan85
наверняка он будет брюзжать что в зал приходил первым, а уходил последним. не то что нынешняя молодёжь)
Ну лет в 65 может быть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
King1719
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Уж если бош туда попал, то Джимми точно попадёт. Да, пока нет гаек, но он дважды лидер команды-финалиста, а это не менее веский довод, чем 3 опция команды
Туда даже Влада дивац попал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий