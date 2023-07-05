Чемпион НБА, член Зала славы считает, что защитник « » Джимми Батлер погорячился, когда сказал, что его не интересует возможное включение в элитный клуб.

Батлер заявил, что не явится на церемонию, если его включат.

«Нельзя проявлять неуважение к славы. Это большая честь. Туда попадает не каждый.

Если бы меня спросили об этом по ходу финала, я бы тоже мог дать подобный ответ. Эмоции, ты уступаешь в решающей серии, 0-3, 1-3. Это можно понять. Когда он успокоится, то изменит свое мнение. Когда Джимми завершит свой путь в баскетболе, он передумает. Мы все меняем свои точки зрения по каким-то вопросам.

Считаю Джимми Батлера игроком Зала славы. Два выхода в финал НБА, его перфомансы в плей-офф», – заявил Пирс.

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