ЦСКА подпишет 2-летний контракт с Тони Джекири

договорился о подписании 2-летнего контракта с бывшим центровым УНИКСа Тони Джекири (28 лет, 213 см), сообщает Eurohoops.

Прошлый сезон Джекири провел за « », набирая в Евролиге 5,0 очка и 3,1 подбора в среднем за матч.

Нигерийский бигмен выступал за казанский клуб в сезоне-2021/22. Показатели в Лиге ВТБ составили 7,5 очка, 6,0 подбора, 1,4 передачи, 0,9 перехвата и 0,6 блок-шота в среднем за встречу.

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