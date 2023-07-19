ЦСКА подпишет 2-летний контракт с Тони Джекири

Теги возможные переходы ЦСКА Фенербахче Беко Единая лига ВТБ Тони Джекири Баскетбол

ЦСКА договорился о подписании 2-летнего контракта с бывшим центровым УНИКСа Тони Джекири (28 лет, 213 см), сообщает Eurohoops.

Прошлый сезон Джекири провел за «Фенербахче», набирая в Евролиге 5,0 очка и 3,1 подбора в среднем за матч.

Нигерийский бигмен выступал за казанский клуб в сезоне-2021/22. Показатели в Лиге ВТБ составили 7,5 очка, 6,0 подбора, 1,4 передачи, 0,9 перехвата и 0,6 блок-шота в среднем за встречу.

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3 комментария

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dmitriy
По сравнению с Дублевичем конечно так себе усиление........
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Stefen
Хорошо, если правда!
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Stefen
Ответ dmitriy
По сравнению с Дублевичем конечно так себе усиление........
С чего бы? В атаке черногорец интереснее, но в защите уже Джекири куда сильнее смотрится
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