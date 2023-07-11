Виктор Заряжко вернулся в «Темп-СУМЗ-УГМК»

Теги переходы суперлига Россия ТЕМП-СУМЗ-УГМК Единая лига ВТБ Виктор Заряжко Руна Баскетбол

Атакующий защитник Виктор Заряжко (30 лет, 194 см) вернулся в «Темп-СУМЗ-УГМК».

Заряжко  выступал в составе «Темп-СУМЗ-УГМК» в сезонах-2015/2016, 2016/2017, 2019/20 (с января 2020) и 2020/2021. В составе клуба из Ревды он стал обладателем Кубка России (2020/21), серебряным призером Кубка России (2019/20) и бронзовым призером Суперлиги в сезоне-2020/2021.

Последние два сезона Заряжко провел за «Руну», набирая 10,5 очка и 5,1 передачи в среднем за матч. В составе московской команды разыгрывающий завоевал бронзу Кубка России и две серебряных медали Суперлиги.

«Невозможно, даже подписав Тимофея Мозгова в cуперлигу, сразу привлечь миллионную аудиторию». «Руна» – в Лиге ВТБ

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