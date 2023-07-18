Брэндон Миллер: «Данк Пола Джорджа через Бердмана – мой любимый хайлайт»

Теги Шарлотт Клипперс НБА Пол Джордж Брэндон Миллер Баскетбол

Новичок «Шарлотт» Брэндон Миллер в подкасте Пола Джорджа объяснил, почему считает форварда «Клипперс» величайшим игроком в истории.

«Я стал поклонником Пола Джорджа, как он выступал за «Индиану». Особенно когда он забил сверху через Бердмана. Это мой любимый хайлайт, безусловно. Отличный момент.

Я давно равняюсь на Пола Джорджа, изучаю его игру, перенимаю его движения, добавляя к ним свое видение. И теперь, когда я в НБА, я могу соревноваться с ним. Думаю, что это еще лучший опыт», – сказал Миллер.

Фанаты «Шарлотт» освистали выбор Миллера на драфте. К сожалению, я их понимаю

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