Брэндон Миллер: «Данк Пола Джорджа через Бердмана – мой любимый хайлайт»

Новичок «Шарлотт» в подкасте Пола Джорджа объяснил, почему считает форварда « » величайшим игроком в истории.

«Я стал поклонником , как он выступал за «Индиану». Особенно когда он забил сверху через Бердмана. Это мой любимый хайлайт, безусловно. Отличный момент.

Я давно равняюсь на Пола Джорджа, изучаю его игру, перенимаю его движения, добавляя к ним свое видение. И теперь, когда я в , я могу соревноваться с ним. Думаю, что это еще лучший опыт», – сказал Миллер.

Фанаты «Шарлотт» освистали выбор Миллера на драфте. К сожалению, я их понимаю