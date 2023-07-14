Брэндон Миллер пропустит остаток Летней лиги

Форвард « » пропустит остаток Летней лиги по решению организации.

Миллер принял участие в 3 матчах. Он набирал в среднем 17,3 очка и 8,3 подбора при 35,4% с игры и 26,1% из-за дуги.

Форвард был выбран под вторым пиком драфта НБА-2023. Ранее Вембаньяма, Хендерсон и Томпсон также официально пропустили большую часть турнира, последние двое – из-за травм.

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