Брэндон Миллер пропустит остаток Летней лиги

Теги Шарлотт НБА Летняя лига НБА Брэндон Миллер Баскетбол

Форвард «Шарлотт» Брэндон Миллер пропустит остаток Летней лиги по решению организации.

Миллер принял участие в 3 матчах. Он набирал в среднем 17,3 очка и 8,3 подбора при 35,4% с игры и 26,1% из-за дуги.

Форвард был выбран под вторым пиком драфта НБА-2023. Ранее Вембаньяма, Хендерсон и Томпсон также официально пропустили большую часть турнира, последние двое – из-за травм.

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2 комментария

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DRCH
Дерьмовые проценты …
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|NPLM|
Помимо этого за 5 матчей (2 в Сакраменто и 3 в Лас-Вегасе) у Миллера в среднем по 5,5 фолов за игру.
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