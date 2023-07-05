Брэндон Миллер о дебюте в Летней лиге: «Не люблю проигрывать»

Второй номер драфта НБА Брэндон Миллер прокомментировал дебют в Летней лиге.

В матче против «Сан-Антонио» (77:98) Миллер набрал 18 очков (5 из 11 с игры), 5 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот при 6 потерях за 34 минуты.

«Был немного разочарован, потому что не люблю проигрывать.

Мне понравилось в том смысле, что я окунулся в другую атмосферу, отличную от того, что было в университете. Это интересно. Получил удовольствие, играя за свою команду», – заявил Миллер.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

Самые крохотные игроки за всю историю НБА