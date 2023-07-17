Нэйт Хинтон и Кэм Уитмор набрали 52 очка в победном матче Летней лиги против «Юты»

Атакующий защитник Нэйт Хинтон и форвард Кэм Уитмор стали самыми результативными игроками встречи против «Юты» в Летней лиге .

Хинтон набрал 27 очков, сделал 5 подборов и 5 перехватов.

За 32 минуты на площадке защитник реализовал 9 из 16 с игры и 5 из 6 с линии.

Уитмор отметился 25 очками, двумя блок-шотами и перехватом.

20-й номер драфта оформил 9 из 17 с игры и 3 из 3 со штрафной.

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