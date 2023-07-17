Нэйт Хинтон и Кэм Уитмор набрали 52 очка в победном матче Летней лиги против «Юты»
Атакующий защитник Нэйт Хинтон и форвард Кэм Уитмор стали самыми результативными игроками встречи против «Юты» в Летней лиге НБА.
Хинтон набрал 27 очков, сделал 5 подборов и 5 перехватов.
За 32 минуты на площадке защитник реализовал 9 из 16 с игры и 5 из 6 с линии.
Уитмор отметился 25 очками, двумя блок-шотами и перехватом.
20-й номер драфта оформил 9 из 17 с игры и 3 из 3 со штрафной.
Книги Абдул-Джаббара о Майкрофте Холмсе не просто беллетристика. В детективной трилогии великого центрового масса личных деталей
Что за коврик, на котором топчутся игроки НБА перед выходом на паркет?
Кайл Лаури в «Кливленде», Марк Газоль в «Хьюстоне», Майкл Редд в «Далласе»? Было и такое – но лишь несколько дней
Комментарии