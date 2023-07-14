26+8 перехватов от Уитмора и 23+11 передач Хаджинса помогли «Хьюстону» обыграть «Голден Стэйт»

Форвард Кэм Уитмор и защитник Тревор Хаджинс стали самыми результативными игроками « » в рамках встречи с « » в Летней лиге .

Уитмор набрал 26 очков и сделал 8 перехватов, реализовав 11 из 21 с игры.

Хаджинс отметился 23 очками и 11 результативными передачами (8 из 20 с игры, 6 из 14 трехочковых).

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