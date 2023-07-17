43 очка Мобли и Бэйтса помогли «Кливленду» обыграть «Бруклин» в матче Летней лиги НБА

Теги Кливленд Бруклин НБА видео Летняя лига НБА Айзейя Мобли Эмони Бэйтс Баскетбол

Форварды Эмони Бэйтс и Айзейя Мобли помогли «Кливленду» в овертайме справиться с «Бруклином» (102:99 OT).

Мобли записал в актив 23 очка, 7 подборов, 5 передач и два блок-шота.

Старший брат третьего номера драфта-2021 Эвана Мобли за 33 минуты на паркете реализовал 9 из 15 с игры и 4 из 5 c линии.

Бэйтс отметился 20 очками и 7 подборами. Форвард оформил 8 из 13 бросков с игры (4 из 5 трехочковых).

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