«Кливленд» заключил двусторонний контракт с Эмони Бэйтсом
«Кливленд» заключил двустороннее соглашение с выбранным под 49-м пиком легким форвардом Эмони Бэйтсом (19 лет, 208 см).
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В 30 матчах прошедшего сезона за университет Восточного Мичигана Бэйтс набирал в среднем 19,2 очка и 5,8 подбора в среднем за игру.
За 33,5 минуты на паркете 19-летний баскетболист реализует 40,5% бросков с игры и 33% из-за дуги.
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