«Даллас» планирует сохранить Франка Ниликину

планирует сохранить разыгрывающего защитника (24 года, 193 см). Завтра 2-миллионный контракт француза на сезон-2022/23 станет полностью гарантированным.

Восьмой номер драфта 2017 года присоединился к «Мэверикс» в прошлом году после четырех сезонов за «Никс». В 58 матчах минувшего сезона защитник набирал в среднем 4,1 очка, 1,4 подбора и 1,2 передачи.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов