Эндрю Эндрюс перешел в «Ховентуд»

Теги переходы Еврокубок Ховентуд чемпионат Испании чемпионат Турции Эндрю Эндрюс Бурсаспор Баскетбол

«Ховентуд» объявил о подписании соглашения с разыгрывающим Эндрю Эндрюсом (30 лет, 188 см).

Контракт рассчитан на два года.

Американец в прошедшем сезоне выступал за греческий «Панатинаикос» и с марта за турецкий «Бурсаспор».

В 10 матчах чемпионата Турции Эндрюс набирал в среднем 13,4 очка, 2,6 подбора и 2,3 передачи.

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