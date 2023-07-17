Эндрю Эндрюс перешел в «Ховентуд»
«Ховентуд» объявил о подписании соглашения с разыгрывающим Эндрю Эндрюсом (30 лет, 188 см).
Контракт рассчитан на два года.
Американец в прошедшем сезоне выступал за греческий «Панатинаикос» и с марта за турецкий «Бурсаспор».
В 10 матчах чемпионата Турции Эндрюс набирал в среднем 13,4 очка, 2,6 подбора и 2,3 передачи.
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