Евролига сыграла значительную роль в урегулировании конфликта между Эндрю Эндрюсом и «Панатинаикосом»

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Профсоюз игроков сообщил, что Евролига сыграла значительную роль в разрешении конфликта между разыгрывающим команды Эндрю Эндрюсом и «Панатинаикосом».

«После того, как Эндрю Эндрюс и афинский «Панатинаикос» зашли в тупик в своих контрактных отношениях, профсоюз игроков Евролиги, который пытался привести обе стороны к разрешению конфликта, предложил сторонам вместо односторонних действий попытаться урегулировать свой спор и расторгнуть соглашение на взаимных условиях с помощью посредничества.

Профсоюз предложил господину Эндрюсу и его представителям использовать Евролигу в роли посредника, что соответствует уставу Евролиги. Поэтому 2 марта 2023 года игрок официально запросил начало процедуры медиации между ним и клубом. С помощью назначенного посредника обе стороны договорились о расторжении контракта на взаимоприемлемых условиях 10 марта 2023 года.

Профсоюз игроков Евролиги рад, что в процессе урегулирования конфликта господин Эндрюс, его адвокат и афинский «Панатинаикос» добросовестно сотрудничали и таким образом нашли решение, приемлемое для обеих сторон. Мы хотим поблагодарить Евролигу и назначенного ею сотрудника за помощь в этом деле», – говорится в заявлении организации.

В греческой лиге, в отличие от других европейских лиг, команда не может убрать игрока из списка зарегистрированных игроков без его согласия. Эндрюс не согласился подписать документы об освобождении, что вызвало конфликт между сторонами.

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