«Монако» близок к продлению Донатаса Мотеюнаса

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Франции Донатас Мотеюнас Монако Баскетбол

«Монако» близок к продлению соглашения с центровым Донатасом Мотеюнасом (32 года, 213 см).

Об этом информирует инсайдер BasketNews Донатас Урбонас со ссылкой на игрока.

Ранее сообщалось о переговорах литовца с греческим «Панатинаикосом».

Мотеюнас принял участие в 41 матче Евролиги за «Монако» в минувшем сезоне. Бигмэн набирал в среднем 8,5 очка и 3,7 подбора за игру.

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