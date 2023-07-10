Дерек Лайвли и Оливье-Макс Проспер получат больше игрового времени в Летней лиге

Новички « » Оливье-Максенс Проспер и Дерек Лайвли получат больше игрового времени в предстоящей встрече с «Филадельфией» в Летней лиге .

«Что меня волновало меньше всего – эти двое. Они играли достаточно хорошо. Возможно, если бы они не были ограничены в количестве минут, все было бы по-другому. Думаю, они проведут сейчас по 22 минуты на паркете, а потом еще больше.

Так что я ожидаю, что они будут чувствовать себя более комфортно в защите. Ожидаю, что Лайвли получит еще пару легких бросков, потому что мы возлагаем на защитников ответственность за правильное принятие решений, то, как они находят партнеров в краске, а не бросают издали.

Что касается Омакса, то отлично играл в обороне, правильно читал игру, не совершал плохих бросков, поэтому я ожидаю от него большей результативности, поскольку отныне он будет получать больше минут», – поделился помощник главного тренера «Мавс» .

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