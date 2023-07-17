Тель-авивский «Маккаби» расстался с Джареллом Мартином
«Маккаби» из Тель-Авива объявил об уходе тяжелого форварда Джарелла Мартина (29 лет, 208 см).
Мартин присоединился к команде из Израиля прошлым летом.
Форвард набирал в среднем 7,9 очка и 3,9 подбора в 28 матчах чемпионата Израиля-2022/23.
Мартин был выбран под 25-м номером на драфте НБА-2015. Он провел четыре сезона в лиге, выступая за «Мемфис» и «Орландо».
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