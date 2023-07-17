Тель-авивский «Маккаби» расстался с Джареллом Мартином

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Плейтика чемпионат Израиля Джарелл Мартин Баскетбол

«Маккаби» из Тель-Авива объявил об уходе тяжелого форварда Джарелла Мартина (29 лет, 208 см).

Мартин присоединился к команде из Израиля прошлым летом.

Форвард набирал в среднем 7,9 очка и 3,9 подбора в 28 матчах чемпионата Израиля-2022/23.

Мартин был выбран под 25-м номером на драфте НБА-2015. Он провел четыре сезона в лиге, выступая за «Мемфис» и «Орландо».

Книги Абдул-Джаббара о Майкрофте Холмсе не просто беллетристика. В детективной трилогии великого центрового масса личных деталей

Что за коврик, на котором топчутся игроки НБА перед выходом на паркет?

Кайл Лаури в «Кливленде», Марк Газоль в «Хьюстоне», Майкл Редд в «Далласе»? Было и такое – но лишь несколько дней

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий