Тель-авивский «Маккаби» и Джарелл Мартин проявляют взаимный интерес

Форвард Джарелл Мартин (28 лет, 208 см) может перейти в тель-авивский в нынешнее межсезонье.

Как сообщает израильское спортивное издание One, стороны проявляют взаимный интерес к подписанию контракта.

Мартин был выбран под 25-м номером на драфте НБА-2015. Он провел четыре сезона в лиге, выступая за и .

Последние два года форвард провел в «Сиднее» и стал с этой командой чемпионом Австралии в минувшем сезоне. Его показатели составили 16 очков, 7,9 подбора и 37,3% из-за дуги.

Disney+ выпустил фильм об идеальной семье Адетокумбо. Яннис в нем даже не главный герой