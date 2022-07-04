Тель-авивский «Маккаби» и Джарелл Мартин проявляют взаимный интерес

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Форвард Джарелл Мартин (28 лет, 208 см) может перейти в тель-авивский «Маккаби» в нынешнее межсезонье.

Как сообщает израильское спортивное издание One, стороны проявляют взаимный интерес к подписанию контракта.

Мартин был выбран под 25-м номером на драфте НБА-2015. Он провел четыре сезона в лиге, выступая за «Мемфис» и «Орландо».

Последние два года форвард провел в «Сиднее» и стал с этой командой чемпионом Австралии в минувшем сезоне. Его показатели составили 16 очков, 7,9 подбора и 37,3% из-за дуги.

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