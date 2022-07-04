Тель-авивский «Маккаби» объявил о переходе Джарелла Мартина

Форвард Джарелл Мартин (28 лет, 208 см) перешел в тель-авивский .

Стороны подписали 2-летний контракт.

Мартин был выбран под 25-м номером на драфте НБА-2015. Он провел четыре сезона в лиге, выступая за «Мемфис» и «Орландо».

Последние два года форвард провел в «Сиднее» и стал с командой чемпионом Австралии в минувшем сезоне. Его показатели составили 16,0 очка и 7,9 подбора при 37,3% из-за дуги.

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