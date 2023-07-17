Маркус Сэссер отметился 40 очками в победной встрече с «Индианой» в Летней лиге НБА
25-й пик драфта-2023 Маркус Сэссер помог «Детройту» оформить четвертую победу в матче Летней лиги НБА против «Индианы».
Разыгрывающий отметился 40 очками и 5 результативными передачами.
За 29 минут на паркете Сэссер совершил 25 бросков с игры и был точен в 16 из них (5 из 9 из-за дуги).
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