Маркус Сэссер отметился 40 очками в победной встрече с «Индианой» в Летней лиге НБА

25-й пик драфта-2023 Маркус Сэссер помог « » оформить четвертую победу в матче Летней лиги против «Индианы».

Разыгрывающий отметился 40 очками и 5 результативными передачами.

За 29 минут на паркете Сэссер совершил 25 бросков с игры и был точен в 16 из них (5 из 9 из-за дуги).

Книги Абдул-Джаббара о Майкрофте Холмсе не просто беллетристика. В детективной трилогии великого центрового масса личных деталей

Что за коврик, на котором топчутся игроки НБА перед выходом на паркет?

Кайл Лаури в «Кливленде», Марк Газоль в «Хьюстоне», Майкл Редд в «Далласе»? Было и такое – но лишь несколько дней