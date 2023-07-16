Рэйджон Такер стал игроком «Венеции»

Теги переходы чемпионат Италии Мельбурн Рейер Венеция Рэйджон Такер Баскетбол

Бывший игрок НБА Рэйджон Такер (25 лет, 196 см) заключил соглашение с «Венецией».

Американский атакующий защитник перешел в итальянский клуб из австралийского «Мельбурна», за который он провел прошлый сезон, набирая 18,0 очка, 6,0 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру.

До этого Такер выступал в НБА, поиграв за «Юту», «Филадельфию», «Денвер» и «Милуоки».

Книги Абдул-Джаббара о Майкрофте Холмсе не просто беллетристика. В детективной трилогии великого центрового масса личных деталей

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий