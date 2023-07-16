Рэйджон Такер стал игроком «Венеции»

Бывший игрок НБА Рэйджон Такер (25 лет, 196 см) заключил соглашение с «Венецией».

Американский атакующий защитник перешел в итальянский клуб из австралийского «Мельбурна», за который он провел прошлый сезон, набирая 18,0 очка, 6,0 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру.

До этого Такер выступал в НБА, поиграв за «Юту», «Филадельфию», «Денвер» и «Милуоки».

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