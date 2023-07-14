Шабазз Напьер близок к переходу в «Црвену Звезду»
Разыгрывающий «Милана» Шабазз Напьер (31 год, 185 см) находится на заключительной стадии переговоров с «Црвеной Звездой» о заключении контракта.
Ранее сообщалось, что «Олимпиакос» и «Баскония» проявляют интерес к американскому защитнику.
Напьер пришел в «Милан» из G-лиги в январе этого года. Соглашение было рассчитано до конца прошедшего сезона.
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