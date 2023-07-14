Шабазз Напьер близок к переходу в «Црвену Звезду»

Разыгрывающий « » (31 год, 185 см) находится на заключительной стадии переговоров с « » о заключении контракта.

Ранее сообщалось, что «Олимпиакос» и «Баскония» проявляют интерес к американскому защитнику.

Напьер пришел в «Милан» из G-лиги в январе этого года. Соглашение было рассчитано до конца прошедшего сезона.

Кайл Лаури в «Кливленде», Марк Газоль в «Хьюстоне», Майкл Редд в «Далласе»? Было и такое – но лишь несколько дней

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